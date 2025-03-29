توزيع 150 ألف وجبة إفطار بعدد من محطات المترو خلال شهر رمضان

وزعت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بمترو الأنفاق وبالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا /2025 ميلاديا مائة وخمسون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

و أوضحت الشركة في بيان لها أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياه وعصير وبسكويت وأنه تم توزيع الوجبات الخفيفة يوميا بعدد خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة بالركاب ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الجيزة ) بالخط الأول والثاني.





وقامت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل والمستشار عبد الله شحاته المستشار القانونى لوزارة النقل، وجدير بالذكر ان الحملة والمبادرة كانت تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق.

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