340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

شهدت أسعار الذهب تحركات وارتفاعات سريعة فى السوق المحلى خلال شهر مارس الجارى فى كافة الأعيرة المختلفة وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات.

وبلغ حجم الزيادة فى عيار 21 الأكثر انتشار فى السوق المحلى فقط نحو 340 جنيها فى الجرام خلال شهر مارس

اسعار الذهب قبل وبعد الزيادة

وارتفع سعر عيار 21 من 4045 جنيها فى بداية مارس الجاري إلى مستويات 4385 جنيها

وزاد سعر عيار 24 من مستويات 4622 جنيها فى بداية الشهر إلى مستوى 5011 جنيها حاليا

وارتفع عيار 18 من 3467 جنيها الى مستوى 3758 جنيه فى التعاملات الجارية فى الأسواق.

تعليق شعبة الذهب على الاسعار العالمية

وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود لمزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب. حيث وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ للأوقية وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.



ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيها للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيها للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيهًا.





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