طه دسوقي بالشال الفلسطيني في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو (فيديو)

يحتفل أبطال وصناع فيلم سيكو سيكو، بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر.

وكان من أول الحضور الفنان الشاب طه دسوقي، الذي حضر مرتديا الشال الفلسطيني، كما حضر الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد داش، والفنانة أميرة أديب، وآخرون.

قصة وأبطال فيلم سيكو سيكو

ويأتي فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

و تدور أحداث فبلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهم في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخساىر الممكنة.

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