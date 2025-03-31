سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة "مرج صفر الثانية"

خالد بن الوليد، رضي الله عنه، هو أعظم عقلية عسكرية، وأخطر عبقرية حربية عرفها التاريخ.. اكتشف سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مواهبه الفذة في الجندية، والقتال، وأطلق عليه "سيف الله المسلول"، رغم أنه كان عائدا من معركة انهزم فيها جيش المسلمين، وعيره الناس آنذاك، بأنه "فرَّار"، فرد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم: قائلا: "بل الكُرّار إن شاء الله".

عبقرية خالد بن الوليد

خاض خالد بعدها أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الروم والفرس وحلفائهم، ولم ينهزم قط.

وقال عنه الجنرال الألماني " فيلهلم ليوبولد كولمار فرايهر فون در جولتس"، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الأولى، وصاحب كتاب "الأمة المسلحة": "إنه أستاذي في فن الحرب".

في الحلقات التالية نستعرض جوانب العبقرية الحربية، وأسرارها عند خالد بن الوليد.

معركة مرج الصفر الثانية

انتهت معركة أجنادين في ساعة من نهار، وقتل من الروم 3 آلاف، بينما لم يُقتل من المسلمين إلا 34 شهيدا فقط.

وبعد هذا الانتصار الكاسح على الروم، قرر خالد بن الوليد أن يعود لحصار دمشق مرة أخرى، فترك جيش عمرو بن العاص في فلسطين.

وأرسل جيش شرحبيل بن حسنة إلى بصرى لتأمين الأردن، ثم تحرك بجيشه مع جيشي أبي عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان لمحاصرة دمشق.

كان هرقل يحب سورية بشدة، لذلك فلم يقبل أن تسقط الشام في أيدي المسلمين بهذه البساطة، فجهز جيشا بأحدث الأسلحة لفكّ حصار دمشق، وكان عدد المقاتلين في هذا الجيش 30 ألفا، وتحرك هذا الجيش حتى وصل إلى "مرج الصُّفَّر". وهو مرج واسع جنوب دمشق، وعلى أرضه كانت أولى هزائم المسلمين في الشام في معركة مرج الصفر الأولى.

كان ذلك قبل وصول خالد بن الوليد، فلما وصلت تلك الأخبار إلى خالد بن الوليد ترك جيشي أبي عبيدة، ويزيد حول أسوار دمشق لاستكمال الحصار، وتحرك هو بجيشه سريعا نحو مرج الصفر.

كانت أعداد الرومان في مرج الصفر أكثر بكثير من جيش خالد الذي لا يتجاوز 9 آلاف مقاتل فقط!!

ليلة المعركة

دارت هذه الأحداث الساخنة بعد معركة أجنادين بعشرين يوما فقط، وتأهب المسلمون مع خالد لخوض معركة طاحنة وغير متكافئة.. وفي ليلة المعركة عمت الفرحة في معسكر المسلمين؛ ابتهاجا بزفاف الصحابي خالد بن سعيد بن العاص على أم حكيم بنت الحارث.

وفي الصباح، ودع خالد عروسه، وانطلق مع المسلمين لملاقاة الرومان!!

لقد كان لخالد بن سعيد ذكريات أليمة في "مرج الصفر"، فهو الذي تسبب في هزيمة المسلمين في معركة "مرج الصفر" الأولى نتيجة لاستعجاله!

خالد بن سعيد كان قد فقد اثنين من إخوته في أجنادين، وهما أبان بن سعيد، وعمرو بن سعيد، رضي الله عنهما، فكان متشوقا للحاق بهما في الجنة، كما كان يتمنى أن يكفر عن خطئه الذي تسبب في هزيمة المسلمين من قبل.

فلما بدأت المعركة قاتل خالد بن سعيد بشجاعة منقطعة النظير، قاتل قتال من لا يخاف الموت، وبالفعل استشهد العريس، ولما سمعت عروسه أم حكيم خبر استشهاده، انتفضت، فخلعت عمود خيمتها، ثم خرجت لتشارك في القتال، فقتلت بهذا العمود سبعة من جنود الرومان!!

500 شهيد

وامتلأت أرض المرج بجثث الشهداء، فقد ارتقى 500 شهيد، وكثرت الجراحات في المسلمين، فأصيب ما يقرب من أربعة آلاف مسلم!!

ولأول مرة منذ معركة اليمامة يسقط هذا العدد من الشهداء في مرج الصفر الثانية.

وفي نهاية ذلك اليوم الدامي أنزل الله نصره على أوليائه الصالحين، وقتل المسلمون في تلك المعركة 500 من جنود الروم، وأسروا 500 آخرين، وانسحب باقي الجيش الروماني من أرض المعركة، ثم عاد خالد بجيشه ليستكمل حصار دمشق.

وطال الحصار، واستعصت تلك المدينة الحصينة على المسلمين!!

وفي ذلك الوقت وصل خبر مؤلم إلى أبي عبيدة بن الجراح، خبر هز المسلمين جميعا، فقد توفي الخليفة أبو بكر الصديق!!

ففي 22 من جمادى الآخر سنة 13 هجرية، وافته المنية عن عمر يناهز 63 عاما، بعد فترة خلافته القصيرة جدا، والتي استمرت عامين وثلاثة أشهر فقط.

رسالة النصر

مات الصديق بعد أن أقرت عينه رسالة النصر التي أرسلها إليه خالد بن الوليد من أجنادين.

اختار المسلمون الفاروق عمر بن الخطاب خلفا لأبي بكر، رضي الله عنه.

وفي آخر أيام الصديق، وصل إلى المدينة المثنى بن حارثة على غير المتوقع، فالعراق في أمس الحاجة إليه بعد رحيل خالد بن الوليد عنها، ولكنه قدم على الخليفة أبي بكر طالبا النجدة، ولم يكن المثنى يعرف أن الخليفة يحتضَر، فلما دخل عليه سأله الصديق عن أحوال المسلمين في العراق، فأخبره بأن الأمر أصبح صعبا للغاية، فقد استغل الفرس قلة عدد المسلمين، وغياب خالد بن الوليد عن العراق، وبدأوا يجمعون جموعهم لاستئصال المسلمين نهائيا من العراق!!

المسلمون في العراق

شعر أبو بكر بالقلق الشديد على أحوال المسلمين في العراق، وأوصى عمرَ بن الخطاب قائلا: "إن أنا مت في المساء فلا تنتظر الصباح حتى تستنفر الناس مع المثنى بن حارثة، وإن أنا مت في الصباح فلا تنتظر المساء حتى تستنفر الناس مع المثنى".

كان أول عمل قام به هو استنفار الناس للجهاد في العراق، فلم يستجب له أحد!!

فحاول في اليوم التالي، فلم يستجب له أحد أيضا!!

فعاود عمر الاستنفار في اليوم الثالث، فلم يجد أية استجابة، فقد كان الناس يرهبون قتال الفرس بسبب ما يسمعونه عن شراستهم، وأعدادهم الهائلة!!

فقام المثنى بن حارثة، وخطب في الناس ليستحثهم على الجهاد، وأخذ يحكي لهم ما فعله خالد بن الوليد في الفرس، وكيف سيطر على معظم العراق في فترة وجيزة جدا، وحدثهم عما غنموه منهم من أموال، وكنوز كثيرة، وما فتحوه من الحصون، والمدن.

أراد المثنى بكلامه أن يهون أمر الفرس في نفوس المسلمين ليحفزهم على القتال، ولكن على الرغم من كل ذلك، كانت الاستجابة في اليوم الثالث منعدمة!!

أبو عبيد بن مسعود الثقفي

فقام أمير المؤمنين عمر بمعاودة الاستنفار في اليوم الرابع، فما استجاب له إلا واحد من التابعين، اسمه: أبو عبيد بن مسعود الثقفي، فكانت استجابته أول الغيث، وتتابع الناس من بعده يريدون التطوع للجهاد في العراق.

وكان عمر بن الخطاب يريد أن يحشد أعدادا كبيرة لحسم الموقف في العراق، لذلك فقد قرر رفع الحظر عن تلك القبائل التي كانت قد ارتدت ثم عادت إلى الإسلام، فسمح لهم بالمشاركة في الفتوحات الإسلامية، بعد أن كان أبو بكر الصديق يمنعهم من المشاركة.



ورد عمر إلى تلك القبائل ما أُخذ منهم من السبي أثناء حروب الردة، ففرحوا فرحة عارمة برفع الحظر، فقد كانوا يشتاقون لهذا اليوم ليشاركوا في الجهاد أملا في أن يكفروا عن سيئاتهم وجرائمهم التي ارتكبوها أيام ردتهم، فسارعت أعداد كبيرة منهم إلى المدينة لينتظموا في صفوف المجاهدين.



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