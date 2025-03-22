السبت 22 مارس 2025
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"شباب العزبة" يكرم 100 من حفظة القران الكريم فى سوهاج

تكريم 100 من حفظة
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم

كرمت مركز شباب العزبة بأولاد يحيى التابع لإدارة دار السلام للشباب والرياضة بمحافظة سوهاج  ١٠٠ من حفظة كتابه القرآن الكريم  بحضور أولياء الأمور.

وأوضح أحمد أبو السعود مدير الإدارة شباب دار السلام أن مركز شباب بالاشتراك مع الأهالى القرية قام بتوزيع  الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم والتى يهدف النشاط الي تحفيز النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف أبو السعود فى تصريحاته بأهمية خلق جيل قادر على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ورفع الوعي الديني لدي الأعضاء وتقوية الوازع الديني لديهم بالقرآن وتفعيل دور مركز الشباب في ذلك الأمر.

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الدين الإسلامي الكريم القرآن الكريم أولياء الأمور خلال شهر رمضان حفظة القرآن

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