ترامب يتخذ قرارا أمنيا ضد بايدن

أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، وتصاريح الوصول إلى المعلومات السرية لعدد من الشخصيات البارزة بالإدارة السابقة.

وكتبت جابارد في منشور عبر منصة "إكس": "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، قمت بإلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، وإلغاء التصاريح والوصول إلى المعلومات السرية لكامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، وليز تشيني، وآدم كينزينجر، وفيونا هيل، وألكسندر فيندمان.

عملوا مع بايدن أو انتقدوا ترامب

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الشخصيات الواردة في منشور غابراد إما عملوا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو وجهوا انتقادات للرئيس دونالد ترامب، وتصنيفهم كالتالي:

• إليزابيث تشيني وآدم كينزينغر: كانا عضوين سابقين في مجلس النواب الأميركي، ويشتهران بانتقادهما المستمر للرئيس دونالد ترامب.

• فيونا هيل: شغلت منصب المديرة السابقة لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، وتُعتبر خبيرة بارزة في الشؤون الدولية.

• ألكسندر فيندمان: ضابط متقاعد من الجيش الأميركي، وسبق أن عمل مديرا في مجلس الأمن القومي، وكان له دور بارز في تحقيقات مساءلة ترامب.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة سابقة اتخذتها إدارة ترامب بسحب تصاريح الوصول إلى المعلومات السرية من كامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، وأفراد من عائلة جو بايدن، بدعوى وجود مخالفات أو ممارسات قد تهدد الأمن القومي.

وأعلنت جابارد في قت سابق إلغاء التصاريح الأمنية لـ51 عميل استخبارات وقعوا على خطاب "المعلومات المضللة" المتعلق بالكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن.

"لقد تم فصلك"

وفي أوائل شهر مارس، أعلنت أيضا أنها بموجب توجيهات من ترامب، ألغت تصاريح الوصول إلى المعلومات السرية للوزير السابق للخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، ومساعد الرئيس السابق للأمن القومي، جيك ساليفان.

وفي 7 فبراير، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد وصول بايدن إلى المعلومات السرية مصحوبا بعبارة "جو، لقد تم فصلك"، ما منعه من الوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية اليومية.

ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأميركيون السابقون إحاطات استخباراتية لتمكينهم من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في عام 2021، ألغى الرئيس جو بايدن تصريح الأمان لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا، كما ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي التفاصيل الأمنية الشخصية وتصريح الأمان للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.

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