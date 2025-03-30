توقعات بصعود الذهب إلى 3100 دولار.. المعدن الأصفر يحقق قمة تاريخية جديدة خلال وقت قياسي.. والشعبة تكشف أسباب استمرار الصعود

حالة من الصعود المستمر فى أسعار الذهب داخل الأسواق والبورصات العالمية خلال الشهر الجاري ومع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام.

حيث لا يزال الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

حيث سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية ٣٠٨٦ دولارا للأوقية، منطلقا من سعر ٣٠٥٦ عند الافتتاح، مندفعا نحو تخطى قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية ربما خلال وقت قصير، خاصة مع وصول عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق ٣٫١١٣ دولار للأوقية بارتفاع قدره ٠٫٧٤٪، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها ٣٫٠٨٥ دولار للأوقية. وذلك بفي ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة ٠٫٢٠٪، ليتراوح سهم البورصة حاليا في نطاق ما فوق حاجز ال ٣٠٨٠.

أسباب الارتفاع والرسوم الجمركية

يأتي هذا الارتفاع بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من عدة دول، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب عزمه على تطبيق الرسوم الجمركية في بداية ابريل القادم، والرسوم العقابية التي فرضتها بعض الدول على وارداتها من السلع الأمريكية، مما يدفع الاقتصاد العالمي للتباطؤ ويدفع نحو نمو التضخم من جديد، الأمر الذي عزز الاتجاه للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال وأصبح الاستثمار في الذهب هو الحصان الرابح مع ارتفاع الأسعار المطرد خلال الشهور الماضية، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وتخييم شبح اشتعال حرب تجارة عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم.

توقعات بصعود الذهب إلى 3100 دولار



وخلال الأسبوع القادم يتوقع المحللون صعود آخر للذهب بعد صدور البيانات الأمريكية مستهدفا كسر حاجز قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية، مع توقع ارتفاع مؤشرات بيانات المستهلكين مما يدفع نحو زيادة تضخم نفقات الاستهلاك.

تأثير الصعود العالمى على الذهب المحلى

وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب. حيث وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.

اعلى مستوى تاريخي فى سعر الذهب



ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيها للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيها للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيهًا.

أسعار الذهب وأسعار الفائدة الأمريكية

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع مع تراجع أسعار الفائدة، ويُنظر إليه على أنه تحوط من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% في فبراير مقارنة بتوقعات المحللين بزيادته 0.3%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بعد ثلاثة تخفيضات في 2024، لكنه ألمح إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من العام.

بنك أوف أمريكا

قد يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية خلال العامين المقبلين، بدعم من البنوك المركزية وقطاع التأمين الصيني، وفقًا لبنك أوف أميركا.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 14% هذا العام، متجاوزًا 3000 دولار أميركي للأونصة لأول مرة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب بعض المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ويتوقع بنك أوف أميركا الآن أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3063 دولارًا أميركيًا للأونصة هذا العام، و3350 دولارًا أميركيًا في عام 2026.

توقعات بمواصلة المعدن تألقه

أشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب أن هذا الارتفاع القياسي يضع الذهب في صدارة الأصول الاستثمارية الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة المعدن تألقه طالما بقيت الحرب التجارية عاملًا ضاغطًا على معنويات الأسواق العالمية.

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