محافظ قنا يستقبل وفود كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفودًا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ضم الوفد نخبة من القيادات الكنسية بالمحافظة، وعلى رأسهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والأب مرتس سليمان راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا، إلى جانب السيدة كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، والأخت تريزينا حنا، والقُمص بيسوي ناروز، والقُمص أنطونيوس حلمي، والقُمص رويس ممثلين عن مطرانية قنا نيابة عن الأنبا شاروبيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد روح المحبة والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا على أهمية هذه المناسبات في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.

محافظة قنا تعد نموذجًا مميزًا للتسامح الديني

وأضاف"عبدالحليم" أن محافظة قنا تعد نموذجًا مميزًا للتسامح الديني والمواطنة الحقيقية التي تجمع بين نسيج الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، مشيرًا إلى دور الكنيسة في دعم جهود التنمية بالمحافظة من خلال المشاركة الفعالة في خطط التوعية المجتمعية، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار للوطن، ومؤكدًا أن تبادل التهاني في الأعياد يعكس تلاحم أبناء مصر في مواجهة التحديات.

من جانبهم، عبر وفد الكنائس عن خالص تهانيهم للمحافظ وأبناء المحافظة المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن محافظة قنا تمثل نموذجًا فريدًا في التماسك الاجتماعي والتآخي، الذي يظهر جليًا في المناسبات الدينية والوطنية، كما دعوا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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