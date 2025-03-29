مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليجانيس مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ليجانيس



تذاع مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس في الليجا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين أن ليجانيس لديه 27 نقطة حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول البطولة.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي من الليجا.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ليجانيس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29.

قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس



في حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.=



في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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