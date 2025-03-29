السبت 29 مارس 2025
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استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

استطلاع هلال شوال،
استطلاع هلال شوال، فيتو
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يستطلع  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية هلال شهر شوال اليوم السبت، وذلك من خلال لجان مشتركة مع دار الافتاء المصرية فى أكثر من مكان

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

وتقوم " فيتو" ببث مباشر لرؤية الهلال من داخل المعهد بحلوان لمتابعة الرؤية اضغط هنا للرؤية

ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية فإن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام ال6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى

رؤية هلال شوال

وكان قد أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكيةوالجيوفيزياقية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث ولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة  .

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م  وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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