محافظ قنا: استعدادات مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عيد الفطر المبارك

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، وذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير خدمات متميزة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

رفع الطوارئ بمستشفيات قنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان توافر الأدوية والأمصال اللازمة مع التزام الأطقم الطبية بمواقعهم خلال هذه الفترة.



كما شدّد على ضرورة متابعة المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتنسيق مع الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وفيما يتعلق بالأسواق، وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية لضمان صلاحية السلع الغذائية والأطعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكّد على استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفير المواد البترولية والسلع التموينية خلال فترة العيد.

طوارئ الأعطال في قنا

كما وجه برفع جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الأعطال الطارئة واستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مشددًا على مراقبة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وضمان انتظام عمل مواقف السيارات وخطوط النقل، مع تكثيف الحملات المرورية لمنع الازدحام علي الطرق الرئيسية والميادين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تجهيز المساجد لاستقبال المصلين خلال العيد، مع التأكيد على الالتزام بقرارات وزارة الأوقاف، مع ضرورة متابعة أعمال النظافة العامة، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ رؤساء المدن إلى التواجد الميداني المستمر ومتابعة الأنشطة المرتبطة بموسم العيد، لا سيما تلك المقامة على ضفاف النيل، لتفادي أي حوادث غرق.

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