السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

الدرون، فيتو
الدرون، فيتو

يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، السبت، هلال شهر شوال لسنة 1446هـ، باستخدام "طائرات الدرون" المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

 وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن استخدام هذه التكنولوجيا يأتي "انعكاسا لريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة واستخدام أحدث وسائل الرصد والمراقبة".

ويعد المجلس الجهة الأولى على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية المتطورة في عملية تحري هلال الأشهر القمرية حيث استخدمها المجلس في تحري هلال شهر رمضان لهذا العام.

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