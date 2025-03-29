السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيريهان تهنئ جمهورها بعيد الفطر

شيريهان، فيتو
شيريهان، فيتو

 

هنأت الفنانة شيريهان جمهورها بعيد الفطر المبارك.

 

وكتبت شيريهان في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: كل عام وحضراتكم جميعًا بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.. عيد الفطر المبارك.

 

إندونيسيا أول بلد إسلامي يعلن موعد عيد الفطر

 

 

وأصبحت إندونيسيا أول بلد إسلامي يعلن موعد عيد الفطر، فقد أعلنت جاكرتا أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الإثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن رمضان سيتمم 30 يوما في إندونيسيا نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وسبق أن أعلنت ‎أستراليا رسميا أن الإثنين هو أول أيام العيد. 



 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إندونسيا شيريهان الفنانة شيريهان عيد الفطر عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

منوعات

المزيد

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

هل الابتلاء غضب من الله؟ وكيف أعرف أنه راض عني؟ علي جمعة يناقش معنى الصبر الجميل

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

المزيد
الجريدة الرسمية