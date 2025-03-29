شيريهان تهنئ جمهورها بعيد الفطر

هنأت الفنانة شيريهان جمهورها بعيد الفطر المبارك.

وكتبت شيريهان في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: كل عام وحضراتكم جميعًا بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.. عيد الفطر المبارك.

إندونيسيا أول بلد إسلامي يعلن موعد عيد الفطر

وأصبحت إندونيسيا أول بلد إسلامي يعلن موعد عيد الفطر، فقد أعلنت جاكرتا أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الإثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رمضان سيتمم 30 يوما في إندونيسيا نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وسبق أن أعلنت ‎أستراليا رسميا أن الإثنين هو أول أيام العيد.







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