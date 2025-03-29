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رياضة

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في القاهرة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في القاهرة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين. 

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في القاهرة

خلال تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني، تواجه الفريقان في القاهرة 6 مرات، نجح خلالها الأحمر في الفوز بـ 5 مباريات، بينما حضر التعادل في مواجهة وحيدة.  

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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