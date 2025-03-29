21 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن 21 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم جنوبي القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لسقوط شهداء ومصابين، في حين تحاصر دبابات الاحتلال عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق توغلها في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت مصادر طبية تابعة لوزراة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت إلى 921 شهيدا منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الضربات على قطاع غزة.

شهيدان ومصابون بغارة إسرائيلية على خيمة بخان يونس

استشهد فلسطينيين اثنين وسقط عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة في قيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

إسرائيل تشن غارات على المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بعض الاسرى مقابل هدنة بالعيد، مقترح جديد بشأن غزة

مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 12 يومًا عقب خرق الهدنة، وبينما أعلنت حماس أن المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار تكثّفت في الأيام الأخيرة، جدّ جديد على الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.