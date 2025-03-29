السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

الخط الثالث ينشر تقريرا مصورا عن أبرز المحطات التى تقدم خدمات خاصة بمناسبة عيد الفطر

مسجد الحسين، فيتو
مسجد الحسين، فيتو
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نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق تقريرا عن أهم المحطات التى يجب على الركاب ان يقصدها  سواء كان ذاهب للصلاة او النزهة من خلال تقرير مصور للتيسير على الركاب.

 

وأبرزت الشركة أفضل ترشيحات لأماكن التسوق والمطاعم والأنشطة وأهم المساجد.

واعلنت الشركة العمل على تقديم اعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

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الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث ل ديف للنقل كايرو لخط الثالث لمترو الأنفاق عيد فطر مبارك

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