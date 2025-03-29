الخط الثالث ينشر تقريرا مصورا عن أبرز المحطات التى تقدم خدمات خاصة بمناسبة عيد الفطر

نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق تقريرا عن أهم المحطات التى يجب على الركاب ان يقصدها سواء كان ذاهب للصلاة او النزهة من خلال تقرير مصور للتيسير على الركاب.

وأبرزت الشركة أفضل ترشيحات لأماكن التسوق والمطاعم والأنشطة وأهم المساجد.

واعلنت الشركة العمل على تقديم اعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

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