السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بزيارة لمحافظة المنيا اليوم السبت.

وخلال الجولة أعرب عدد من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى مغاغة، عن استيائهم من سوء معاملة الأمن الإداري بالمستشفى. 

وقال أحد المرضى: "يتم التعامل معنا كما لو كنا طلابًا في ابتدائي، والأمن لا يتعامل بشكل جيد".

 

وأكد الوزير أهمية تحسين ظروف التعامل مع المرضى، قائلًا: "الأمور تغيَّرت الآن. نحن لسنا في مدرسة، بل نعمل على تطبيق نظام جديد يهدف إلى الالتزام من قبل المريض وتقديم خدمة فعالة له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

وزير الصحة يُجري جولة تفقدية لوحدة الشيخ زياد بمغاغة في المنيا

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

5 رسائل هامة من خالد عبد الغفار للقطاع الصحي خلال زيارته مغاغة في المنيا

أهالي الصعيد كانوا بيتعالجوا في القاهرة، أبرز تصريحات وزير الصحة في المنيا

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان نقطة الإسعاف السريع بمغاغة

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

بالأسماء، إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالمنيا

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

محمد كارم يكتب: هل يليق بالمدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج مقالب؟

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

منوعات

المزيد

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حكمها وكيفية أدائها.. ما تريد معرفته عن صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

شاب يسأل: ليه ربنا بيبتليني في الحاجة إللي بحبها؟.. وعلي جمعة يرد

الله أعطى الصابرين درجة كبيرة، علي جمعة يستعرض قضية الابتلاء والاختبار في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية