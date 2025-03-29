إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بزيارة لمحافظة المنيا اليوم السبت.

وخلال الجولة أعرب عدد من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى مغاغة، عن استيائهم من سوء معاملة الأمن الإداري بالمستشفى.

وقال أحد المرضى: "يتم التعامل معنا كما لو كنا طلابًا في ابتدائي، والأمن لا يتعامل بشكل جيد".

وأكد الوزير أهمية تحسين ظروف التعامل مع المرضى، قائلًا: "الأمور تغيَّرت الآن. نحن لسنا في مدرسة، بل نعمل على تطبيق نظام جديد يهدف إلى الالتزام من قبل المريض وتقديم خدمة فعالة له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.