إزالة 4 حالات تعد في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية.



وتنفيذا للتعليمات قام محمد راشد رئيس مجلس قروى الحلفاية، بشن حملة ازالة فورية ل 4 حالات تمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ عدد أربع حالات ازالة فورية وهم والمخالفة الاولى عبارة عن ردم حفر قواعد استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة {12 سهما} تقريبا،والحالة الثانية بناء على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة {قيراط ونصف } وبارتفاع متر ونصف،وتمت الإزالة، والحالة الثالثة عبارة عن تعدى على الطريق العام بناء محالات تجارية على مساحة {40} مترا تقريبا، والحالة الرابعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة { اثنان قيراط } تقريبا وبارتفاع حوالى متر ونصف تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية.

استمرار حملات الازالة بقنا

وقد أشار رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

كما أكد رئيس المركز أن رؤساء الوحدات المحلية القروية سوف تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية بزمام قراهم خلال أيام عيد الفطر المبارك للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.