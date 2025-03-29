تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم السبت، نتيجة مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الاتحادات الطلابية (للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي).

حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول أحمد رمضان كمال مدرسة نجع الجديدة تعليم أساسى ادارة نقادة على بالمركز الأول، وجعفرية أبو النصر أحمد مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ادارة دشنا بالمركز الثاني، جاكلين رزق محروس مدرسة الأقباط الابتدائية بنات ادارة نجع حمادى المركز الثالث.

وفى منافسات المرحلة الإعدادية حصلت أميرة عمر رمضان مدرسة الشهيد مصطفى عباس تعليم أساسى إدارة قنا المركز الأول، حنان وليم فهمى مدرسة البنات الإعدادية إدارة فرشوط المركز الثاني، ومصطفى عبدالنبى محمد مدرسة ابن دقيق العيد الاعدادية المشتركة ادارة قوص المركز الثالث.

بينما حصل وائل محمود صادق مدرسة الشهيد خيرت الثانوية ادارة نجع حمادى المركز الاول، وهالة أحمد محمد مدرسة ابوبكر الصديق الثانوية بنين ادارة قنا المركز الثاني، ومحمد صابر شحات مدرسة الوقف الثانوية الصناعية العسكرية إدارة الوقف المركز الثالث.

أداء دور الأخصائي الاجتماعي بقنا

توجه هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التعليم بقنا، بالتهنئة والشكر إلى الفائزين، وثمن تفانيهم في أداء دور الأخصائي الاجتماعي للنهوض بمستوى العملية التعليمية ومساندة الطلاب وتذليل أي عقبات تحول دون تفوقهم وبناء شخصياتهم.

الجدير بالذكر أن مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الاتحادات الطلابية قد أجريت تحت إشراف سومية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ونفذ فعاليتها توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الأجتماعية ومحمود جابر مسئول الاتحاد.

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