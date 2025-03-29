السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي

هانى عنتر الصابر
هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التعليم بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم السبت، نتيجة مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الاتحادات الطلابية (للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي).

حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول أحمد رمضان كمال مدرسة نجع الجديدة تعليم أساسى ادارة نقادة على  بالمركز الأول، وجعفرية أبو النصر أحمد مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ادارة دشنا بالمركز الثاني، جاكلين رزق محروس مدرسة الأقباط الابتدائية بنات ادارة نجع حمادى المركز الثالث.

وفى منافسات المرحلة الإعدادية حصلت أميرة عمر رمضان مدرسة الشهيد مصطفى عباس تعليم أساسى إدارة قنا المركز الأول، حنان وليم فهمى مدرسة البنات الإعدادية إدارة فرشوط المركز الثاني، ومصطفى عبدالنبى محمد مدرسة ابن دقيق العيد الاعدادية المشتركة ادارة قوص المركز الثالث.

 بينما حصل وائل محمود صادق مدرسة الشهيد خيرت الثانوية ادارة نجع حمادى المركز الاول، وهالة أحمد محمد مدرسة ابوبكر الصديق الثانوية بنين ادارة قنا المركز الثاني، ومحمد صابر شحات مدرسة الوقف الثانوية الصناعية العسكرية إدارة الوقف المركز الثالث.

أداء دور الأخصائي الاجتماعي بقنا
توجه هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التعليم بقنا، بالتهنئة والشكر إلى الفائزين، وثمن تفانيهم في أداء دور الأخصائي الاجتماعي للنهوض بمستوى العملية التعليمية ومساندة الطلاب وتذليل أي عقبات تحول دون تفوقهم وبناء شخصياتهم.

الجدير بالذكر أن مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الاتحادات الطلابية قد أجريت تحت إشراف سومية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ونفذ فعاليتها توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الأجتماعية ومحمود جابر مسئول الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرشوط قنا محافظة قنا مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نجع حمادي وكيل وزارة التعليم بقنا

مواد متعلقة

محافظة قنا تناقش تعزيز وعي الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة

تعليم قنا يعلن أسماء المعلمين الفائزين في مسابقة الرائد المثالي على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاثة

إطلاق تطبيق "مهام" بمستشفيات قنا الجامعية، قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي

صحة قنا تعلن خطتها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

محمد كارم يكتب: هل يليق بالمدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج مقالب؟

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

منوعات

المزيد

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حكمها وكيفية أدائها.. ما تريد معرفته عن صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

شاب يسأل: ليه ربنا بيبتليني في الحاجة إللي بحبها؟.. وعلي جمعة يرد

الله أعطى الصابرين درجة كبيرة، علي جمعة يستعرض قضية الابتلاء والاختبار في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية