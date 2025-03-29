مصادرة 187 قطعة ألعاب نارية خلال حملة مكبرة في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج اليوم السبت حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها بنطاق حى غرب سوهاج.

وأكد أحمد الشطورى رئيس حي غرب سوهاج أنه تم ضبط ومصادرة ١٨٧ علبة من الألعاب النارية من الاتجار بمنطقة المخبز الآلي وشارع المحطة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو ذلك أنه تم تحرير 3 محاضر أثناء الحملة، مضيفا أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية للمستخدم أو البائع أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن مشددآ على استمرار الحملات لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية خلال عيد الفطر.



ضبط ومصادرة ١٨٧من الألعاب النارية مجهزة للعيد الفطر بحى غرب سوهاج

يذكر ان اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وجه بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ سوهاج يوجه بتشكيل فرق عمل لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية وحملات مكثفة على أماكن تداولها

وأكد "سراج" أن التصدي لهذة الظاهرة يأتي ضمن جهود المحافظة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداول تلك المفرقعات وحماية الأطفال من خطورتها وانتشارها مع ضبط الأسواق موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما أصدر المحافظ قرار بأدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.

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