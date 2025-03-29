ضبط 100 كيلو ملوحة فاسدة في سوهاج (صور)

تمكنت أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج اليوم السبت، من ضبط ١٠٠ كيلو ملوحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.





وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج فى تصريحات خاصة استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن خلال العيد الفطر المبارك.



جاء ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق -وزير الزراعة و استصلاح الأراضي والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتوراحمد حمدى -مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج بتفتيش على المحلات بيع ملوحة قبل طرحها على المواطنين خلال العيد الفطر .

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