السبت 29 مارس 2025
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محافظات

إسعاف سوهاج تدفع بـ 112 سيارة لتأمين احتفالات عيد الفطر

إسعاف
إسعاف

 أعلنت هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج الدفع بـ 112 سيارة إسعاف مجهزة بكل الأطقم الطبية والإسعافية منتشرة فى مراكز ومدن محافظة  سوهاج، اعتبارا من اليوم السبت حتى نهاية الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتقدم إسعاف الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين تحسبًا لوقوع أى حوادث أو تسمم خلال فترة إجازة العيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور هانى فؤاد مدير هئية الإسعاف بسوهاج أنه تم تخصيص  6 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقي أي بلاغات على مدار 24 ساعة  وهي 093 2116214 و0932116215 و0932116209 و0932116233 من خلال غرفة عمليات تحسبًا لوقوع  أي حوادث أو تسمم خلال فترة إجازة  العيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

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