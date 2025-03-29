حريق يلتهم سوبر ماركت بسوهاج (صور)

شب حريق هائل منذ قليل اليوم السبت فى سوبر ماركت بقالة نتيجة ماس كهربائى من أحد الأسلاك فى المحل بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، ونتج عنه احتراق المواد الغذائية والمحل بالكامل دون خسائر فى الأرواح.

حريق يلتهم سوبر ماركت بجرجا بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق فى محل سوبر ماركت بشارع الحرية قبلي بمدينة جرجا مما نتج عنه احتراق كمية من المواد الغذائية نتيجة ماس كهربائى بالمحل، وتم الدفع بـ 3 سيارات أطفاء بواسطة وحدة إطفاء جرجا وتم إطفاء الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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