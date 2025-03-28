الجمعة 28 مارس 2025
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محافظة قنا تناقش تعزيز وعي الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة

محافظة قنا تناقش
محافظة قنا تناقش تعزيز وعي الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة

عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأزهر الشريف والكنيسة، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الثقافية والفكرية التي تواجه الشباب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأفكار الهدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على شباب الوطن كعماد الأمة والمجتمع.

حضر الاجتماع فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، والقمص دانيال عايد، ممثل الكنيسة، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتورة سلمى القاضي، مقرر فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر والقيادات التنفيذية.

تكاتف كافة الجهات لمواجهة الأفكار الهدامة 

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعزيز وعي الشباب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والمدرسة ودور العبادة والمكتبات العامة وقصور الثقافة ومراكز الشباب، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الجهات لمواجهة الأفكار الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع، موضحًا أن هذه الأفكار قد تكون ناتجة عن مثقفين يخدمون توجهات معينة أو عن أفراد يهدفون لنشر الفوضى والدعاية السوداء.

من جانبه، أشار فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا إلى أن الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل يواجه الفكر الهدام بالحكمة والعقل، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطي يدعو للتسامح ونبذ العنف وبث روح المحبة بين أبناء الوطن.

وأضاف أن الأزهر يدرس كتاب "الثقافة الإسلامية" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يتناول الكتاب قضايا تتماشى مع احتياجات الشباب الفكرية.

أما القمص دانيال عايد، فقد أكد أهمية تكثيف الندوات والحملات التوعوية الموجهة للشباب، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تحوي مواد مليئة بالفكر الهدام.

وأوضح أن الحالة النفسية للشباب تلعب دورًا محوريًا في تبني مثل هذه الأفكار، ما يستدعي توفير مزيد من الدعم والاهتمام بهم.

ضرورة إنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة إنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات الأزهر والكنيسة لمواجهة الفكر الهدام، مع وضع جداول زمنية بالتنسيق مع التربية والتعليم، والجامعة، والشباب والرياضة، لتنظيم لقاءات ميدانية تستهدف الشباب  لتعزيز وعيهم الثقافي والفكري.

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