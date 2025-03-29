السبت 29 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تطور مثير في أزمة محمد رمضان وياسمين صبري

محمد رمضان وياسمين
محمد رمضان وياسمين صبري

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، بتوجيه رسالة للفنانة ياسمين صبري بعد الخلاف الذي وقع بينهما في إحدى حفلات السحور. 

في هذا السياق، نشر رمضان رسالة عبر انستجرام، قائلًا “:كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلي الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري، لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وإنتي طيبة في حياتك وعملك”.

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل في الأيام الماضية، بعد تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه محمد رمضان وهو يصافح  ياسمين صبري بحفل سحور إحدى شركات الميديا الشهيرة.

ويبدو أن الفنانة ياسمين صبري قالت كلمة لم تعجب محمد رمضان الذي فاجأها برد فعله عندما قال لها “يابني ؟!.. إنتي مجنونة ؟!”، لتتركه ياسمين وتنصرف.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الثنائي، حقيقة وجود خلاف بين ياسمين صبري ومحمد رمضان، حيث أكد أنه لا توجد خلافات بين الطرفين، وأن  الثنائي تربطهما علاقة صداقة بعد اشتراكهما في أكثر من عمل فني. 

وأوضح أن محمد رمضان، يتحدث عن ياسمين صبري، بصورة طيبة أمام زملائه، وأن ما حدث يعتبر سوء تفاهم بينهما.

مدفع رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقدم خلال أيام الشهر الكريم برنامج “مدفع رمضان”، الذي يلتقي خلاله بالجمهور ويمنحهم جوائز ومبالغ مالية كبيرة 

أما الفنانة ياسمين صبري فتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “أميرة.. ضل حيطة”، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية وبعض المناصات الأخرى، وأشاد به عدد كبير من الجمهور.

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