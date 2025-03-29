الحلقة 29 من مسلسل الحلانجي، أحمد وفيق يقتل زوج جي جي

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحلانجي مشادة كلامية بين ياسمين ووالدها محمود قابيل بعد معرفتها أنه يقوم ببعض الأعمال المشبوهة.

وضمن الأحداث يعتدي طه الحلانجي بخرطوش على أحد رجال المعلم خليل "محمد لطفي".

وتزداد قصة الحب بين سعيد وجي جي، مما يجعلها يبلغها بأنه سيقوم بالقضاء علي زوجها كى يتزوج منها.

ويتم كشف طه الحلانجي أمام رجل الأعمال الذي يعمل معه محمود قابيل، وأنه قام بسرقة جميع الأوراق الخاصة به.

ويبدأ محمود قابيل في تغير معاملته مع طه الحلانجي بعد معرفة كل شىء عنه من محمد لطفي، ويصارح طه الحلانجي ابنته بكل شيء.



شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحلانجي، مشادة بين طه الحلانجي وشقيقه سعيد، خاصة بعد أن أظهرت جي جي حقيقة طه الحلانجي أمامه.

مسلسل الحلانجي الحلقة 28

ويقوم أحد رجال المافيا بالاتفاق مع مطاوع لسرقة منزل محمد رجب وأن يأتي بجميع الأوراق منه.



كما تزداد قصة حب طه الحلانجي وياسمين ابنة محمود قابيل، ما يجعل والدها يقلق من هذا الأمر، ويطلب من طه الحلانجي أن يبتعد عن ابنته وأن لا يجعلها تتعلق به أكثر من ذلك.



ويتعاون المعلم خليل "محمد لطفي" مع طارق صبري في محاولة الإيقاع بطه الحلانجي، لكي يحصل على الفيديوهات التي تخصه هو وجي جي "عبير صبري".



ويبدأ سعيد في التخطيط للتخلص من زوج جي جي "عبير صبري" بسبب الأوراق التي وقعت عليها بعد أن ارتكبت جريمة قتل.

وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحلانجي خطف طه الحلانجي "محمد رجب" من قبل عصابة المعلم خليل للانتقام منه.

ويحاول أصدقاء طه الحلانجي الوصول للمكان الذي قام المعلم خليل بخطف طه بداخله، وبعد الوصول له تحدث مشاجرة كبيرة بينهم.



وتبدأ عبير صبري "جي جي" في التقرب من "سعيد" أحمد وفيق، وترسم له خيوط الحب، لكي تجعله يقوم بالقضاء على زوجها بسبب الإقرار الذي مضت عليه خلال الحلقات الماضية أنها قامت بقتل أحد رجال الأعمال.

وتزداد قصة الحب بين كل من؛ ياسمين ابنته محمود قابيل وطه الحلانجي، إلى يطلب منها أم تفكر في الأمر قبل اتخاذ أي قرار لأنهما مختلفان كثيرًا.

وتشهد الحلقة وفاة حمادة شقيق إيناس النجار بعد تلقي جرعة مخدرات زائدة، ويدخل شهيد في مشادة مع والدته التي تلعب دورها ميمي جمال.

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحلانجي، قيام المعلم خليل بتهديد سعيد بأن يجعل طه يقوم بسرقة الأوراق من رجل الأعمال محمود قابيل، لكي لا يقوم بتقديم وصولات الأمانة للشرطة.

ويشهد العمل مشادة كلامية بين طه وسعيد بسبب عمل طه الحلانجي مع إحدى العصابات التي ستورطه في مشاكل عديدة، كما تشهد حلقة العمل مشادة بين وردة "إيناس النجار" وشقيقها بسبب طه الحلانجي.

ويحاول طارق صبري الرجوع لزوجته ياسمين نجلة رجل الأعمال محمود قابيل مما يجعل الأمر بينهما يزداد حدة.

ويقوم محمود قابيل بتكريم طه الحلانجي داخل الفندق الذي يعمل به، مما يقوم به من أعمال في صالح العمل، ويتفاجأ طه الحلانجي بشقيقه سعيد في حفل تكريمه.

ويقوم محمد لطفي وأفراد عصابته بسرقة الأوراق الخاصة من شقة طه الحلانجي، مما يجلعه يبدأ في محاربتهم

وشهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "الحلانجي" تطورات مثيرة، حيث تمكن طه الحلانجي من معرفة مكان صديقه المخطوف، الذي تعرض للاختطاف في الحلقة السابقة، ليكتشف أنه شقيق الراقصة وردة، والتي تجسد دورها الفنانة إيناس النجار.

وفي سياق آخر، تحاول جي جي، التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري، استعادة الفيديوهات الخاصة بها من مجدي (طارق صبري)، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما، ليكتشفا أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة، ما يزيد من حدة التوتر بينهما.

وعلى الصعيد العاطفي، تتطور قصة الحب بين طه الحلانجي وياسمين، ابنة رجل الأعمال محمود قابيل، بينما تزداد العلاقة توترًا وتقاربًا في الوقت ذاته بين جي جي وسعيد، الذي يجسد شخصيته أحمد وفيق، مما يجعل العلاقات داخل العمل تشهد تحولات غير متوقعة.

في الوقت ذاته، يواصل رجل الأعمال الغامض سعيه الحثيث للوصول إلى الأوراق المهمة الموجودة في مكتب محمود قابيل، خاصة بعد تعرض المكتب لحادث حريق غامض، مما يثير العديد من التساؤلات، ويوجه الشكوك نحو طه الحلانجي، الذي يجد نفسه في دائرة الخطر.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي مواجهة بين طه الحلانجي وورد الراقصة بسبب قيامها بحكي ماضيها مع طه لشقيقها.

ويقوم ميكروسوفت "إبراهيم السمان" بالذهاب لطارق صبري كي يعطيه الفلاشة التي تحمل فيديوهات إباحية له، مقابل نصف مليون جنيه.

ويتم حريق مكتب محمود قابيل داخل الفندق الخاص به، ويستطيع طه الحلانجي السيطرة على الحريق، مما يجعل محمود قابيل يقوم بصرف مكافأة له.

ويتم سرقة ملف المستندات الخاص بمحمود قابيل، كما تقوم جي جي بالتقرب من سعيد؛ لأنها تريد الإيقاع به.

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