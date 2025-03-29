حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط شخصين بدائرة القسم وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.

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