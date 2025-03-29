السبت 29 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في المرج

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط شخصين بدائرة القسم وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار  العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.

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نيابة المرج منطقة المرج مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج

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