ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في منطقة المرج.
وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط شخصين بدائرة القسم وبحوزتهما3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.
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