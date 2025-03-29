السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من سلطان عمان

وتلقى الرئيس السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

و أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من عاهل الأردن

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب والقيادة الأردنية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم هذه الأيام المباركة بكل الخير والتقدم.

ومن جانبه ثمن العاهل الأردني العلاقة الوثيقة بين البلدين متمنيا لمصر رئيسًا وشعبًا دوام العزة والأمن.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بدوام الإستقرار والتقدم. ومن ناحيته، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

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