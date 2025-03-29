منشور صادم للمخرج مجدي أحمد علي..ما القصة؟

انتقد المخرج مجدي أحمد علي في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ما وصفه بـ" احتكار الإعلام المصري لعرض الفن"، مما أدى – في رأيه – إلى تراجع كل من الفن والإعلام.

وقال في منشوره: "الفن غير الإعلام، لكن مشكلة مصر أن الإعلام أصبح محتكرًا لعرض (الفن).. فوصلنا إلى لا فن ولا إعلام..!!"

الفرق بين الدراما والسينما.. ومفتاح النجاح في السيناريو

على جانب آخر، تطرق المخرج إلى الفروق الجوهرية بين المعالجة الدرامية والسينمائية، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يدركون هذه الاختلافات.

وأشاد بكتاب "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" للكاتب محمد رفيع، الذي ناقشه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًا: "الفرق بين النص الأدبي وكاتب السيناريو كبير، والمخرج هو صاحب الرؤية الحقيقية".

وأضاف أن المخرج الذي لا يفهم في السيناريو يواجه مشكلة حقيقية، موضحًا: "أنا لدي الحرية الكاملة في اختيار الشخصيات أو حذف أدوار في أي عمل؛ لأن المخرج مفسر للسيناريو وليس منفذًا فقط".

وتابع أن هذا المنهج طبقه في فيلمه "ضحك ولعب وجد وحب"، مؤكدًا أهمية الرؤية الإخراجية في تحويل النص إلى عمل فني متماسك.

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