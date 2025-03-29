الملك فؤاد الثاني يبدأ زيارته السنوية إلى مصر بزيارة بمسجد الرفاعي (صور)

أعلنت الصفحة الرسمية للملك فؤاد الثاني عن وصوله إلى مصر، حيث بدأ زيارته السنوية لمصر بصلاة الجمعة في مسجد الرفاعي أمس مصطحبًا أحفاده: الأمير فؤاد والأميرة فرح نور ووالدتهما الأميرة نوال.



وفي هذه المناسبة زار أيضًا مقابر الأجداد حيث قدموا الاحترام الواجب للملك فاروق الأول والملك فؤاد الأول وكذلك للشاه محمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران والشيخ الرفاعي.



بعد ذلك انضم الملك والأمراء إلى جموع المصلين لصلاة الجمعة في جو من الخشوع والاحترام.



وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تقدم الملك فؤاد الثاني وجميع أفراد الأسرة المالكة بأحر التهاني للشعب المصري. سائلين الله أن يجعل هذا العيد المبارك عيدًا مليئًا بالسلام والإيمان والفرح للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.