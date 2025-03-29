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محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لعيد الفطر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن خطة مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، تشمل وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع تعزيزها بكوادر متخصصة لضمان الكشف الدقيق على اللحوم. 

كما وجّه بتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية لمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد المحافظ أن هناك رقابة مشددة على جميع الأسواق في مختلف أحياء ومراكز المحافظة، بهدف ضبط السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية قبل عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

تكثيف الحملات بالتعاون مع مديرية التموين

 وشدّد "النجار" على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وذلك للرقابة على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة، بالإضافة إلى الثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر، كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة المسطحات الخضراء في الشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة، مع تجهيز حملات مركزية تتكون من عمال ومعدات لدعم مختلف القطاعات، كما شدد على استمرار أعمال النظافة العامة على مدار اليوم بنظام الورديات، ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات ومحيطها، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال الاحتفالات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان جودة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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استقبال عيد الفطر استقبال عيد الفطر المبارك الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار هيئة النظافة والتجميل عادل النجار محافظ الجيزة مجهولة المصدر محافظ الجيزة مديرية الطب البيطرى

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