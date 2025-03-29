باريس سان جيرمان ينتظر التتويج بلقب الدوري الفرنسي الليلة

يترقب فريق باريس سان جيرمان فرصة تتويجه مبكرا بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل سبع جولات من انتهاء المسابقة.

ويحل "بي إس جي" ضيفا على سانت إيتيان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة ويحتاج لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

فرصة سان جيرمان في التتويج بالدوري الفرنسي

وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن العملاق الباريسي قد يتوج باللقب بهذا الفوز حال خدمته باقي نتائج منافسيه الليلة، في إطار نفس الجولة.

وأوضحت الشبكة أن الفريق الباريسي يحتاج أيضا إلى تعثر مارسيليا أمام ريمس، وانتهاء الديربي بين نيس وموناكو بالتعادل.

ويعتلي "بي إس جي" قمة الترتيب برصيد 68 نقطة متفوقا بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا الذي يملك 49 نقطة.

أما نيس وموناكو يتساويان في المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

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