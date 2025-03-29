السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

هيئة الإسعاف: الدفع بـ675 سيارة لتأمين شعائر صلاة العيد

خطة التأمين الطبي
خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر، فيتو
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أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة التأمين الإسعافية لاحتفالات عيد الفطر المبارك بكافة محافظات الجمهورية، وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، برئاسة  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تخصيص 675 مركبة إسعافية لتأمين الساحات والمساجد الكبرى لتأمين المصلين أثناء إقامة صلاة العيد

 

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تبدأ فعالياتها من اليوم وتغطي كافة أرجاء الجمهورية، وتتسم بمرونة كبيرة تتيح التعامل مع كافة أنواع المستجدات الطارئة، وتم فيها تخصيص 675 مركبة إسعافية لتأمين الساحات والمساجد الكبرى لتأمين المصلين أثناء إقامة صلاة العيد، وفي أعقاب انتهاء شعائر صلاة العيد، تعيد المركبات الإسعافية انتشارها وفق خطة مسبقة بمحيط الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات.

كما أوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين امتدت لتشمل تأمين كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالجمهورية عبر نشر 838 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، مع تكثيف التغطية الإسعافية بالمدن الساحلية، والتي يُرجّح أن تنشط بها السياحة الداخلية مع توافد المواطنين لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

كما تضمنت الخطة تأمين الخطوط الثلاثة لمترو القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة مع تكثيف الانتشار بالمحطات التبادلية، مع الدفع بعدد 10 لانشات إسعاف نهري لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، وأسوان، مع ربط نقاط الإسعاف بمحطات المترو والإسعاف النهري بتأمين بري عبر الدفع بمركبات إسعاف لإخلاء أي حالات طبية طارئة إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة.

انتظام العمل بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة طوال أيام عيد الفطر المبارك

 

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو رشيد انتظام العمل بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة طوال أيام عيد الفطر المبارك وعدم تأثرها، وعلى رأسها نقل حالات مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة إلى مراكز الغسيل، ونقل الأطفال المبتسرين عبر أسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل، بالإضافة إلى استمرار تمركز العشرات من أفراد الفرق الإسعافية التابعة للهيئة بمحيط معبر رفح البري، للمساهمة في عمليات الإخلاء الطبي للأشقاء من مصابي قطاع غزة فور توافدهم إلى المعبر.

 

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وحول دور فرق الدعم اللوجيستي، أوضح الدكتور عمرو رشيد وجود رصيد كافٍ من المستلزمات الطبية والدوائية بأسطول الإسعاف المصري، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي لتعويض أي نواقص دوائية بشكل فوري. كما تم إجراء مراجعة شاملة لكفاءة شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط أسطول سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم، مع التأكيد على انتظام العمل بالخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة.

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