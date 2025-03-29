"صرف الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" عن رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمجابهة أية مشاكل قد تطرأ على شبكات ومحطات الصرف الصحي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح "نافع" أن العمل سيتم بانتظام في جميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، مع ضمان استمرارية العمل بكافة المواقع التابعة للشركة خلال عطلة العيد.

وأكد "نافع" تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم للاطلاع المستمر على سير العمل والتعامل مع أية مشكلات قد تظهر في الوقت المناسب.

وأشار رئيس الشركة إلى مراجعة خطط تشغيل المحطات، ومتابعة كميات المياه الواردة بشكل دوري مع تنفيذ عمليات تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي، كما تم التأكد من جاهزية كافة المعدات، بما في ذلك السيارات والمولدات الكهربائية؛ لتشغيلها في حال حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع تواجد أطقم الصيانة على مدار الساعة؛ لإصلاح الأعطال فور ظهورها.

وأكد أنه سيتم استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (175) للرد على الاستفسارات وحل المشكلات بأسرع وقت ممكن.

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