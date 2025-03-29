البيئة تكشف خطة عمل شركات النظافة خلال عيد الفطر

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع حالة الاستعداد القصوى لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدةً ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وضمان جاهزية الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد.

كما شددت على ضرورة الإعلان عن أرقام هواتف وحدات التدخل السريع على الصفحات الرسمية لكل محافظة، لتقديم الخدمات ورفع مخلفات البناء والهدم من الطرقات والطرق السريعة، لتسهيل حركة المرور خلال العيد.

وفي هذا الإطار، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن النظافة، ومنها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركتي إنفيروماستر وارتقاء، لبحث جاهزية الخدمات في مختلف المناطق خلال فترة العيد.

خطة عمل شركات النظافة خلال عيد الفطر

وأوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن شركتي إنفيروماستر وارتقاء تعملان بالتنسيق مع رؤساء الأحياء في المنطقتين الشرقية والغربية على تنظيف ساحات صلاة العيد والمساجد، مع توفير التوعية للمواطنين حول كيفية الإبلاغ عن أي تراكم للمخلفات عبر أرقام الشكاوى الخاصة بكل شركة، كما يتم تكثيف عمال النظافة والمعدات في الشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين، والمتنزهات العامة التي تشهد تجمعات المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

استعدادات محافظة القاهرة

وأكدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنها وضعت خطة متكاملة لرفع مستوى النظافة في محيط المساجد والساحات والحدائق العامة، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة على مدار 24 ساعة في الأسواق ومنافذ البيع، مع رفع المخلفات بشكل دوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات البيئية.

استعدادات محافظة الجيزة

كما قامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لضمان تنفيذ خطة النظافة خلال العيد، والتي تشمل تشغيل الحملات المركزية للطوارئ على مدار الساعة، وتوفير سيارات نقل بمختلف الأحجام، وسيارات غسيل الشوارع وشفط المياه، إلى جانب توزيع أكياس القمامة على المواطنين.

إجراءات إضافية لضمان بيئة نظيفة خلال العيد

وعقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا تنسيقيًا مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات، بهدف التأكيد على تكثيف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية لخدمات إدارة المخلفات خلال عيد الفطر. كما تم التشديد على ضرورة جاهزية وحدات التدخل السريع بالمحافظات، والاستجابة الفورية لأي حالات طارئة، مع تكليف فرق العمل بمراقبة مستوى النظافة والتجميل في الشوارع، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال العيد.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة البيئة لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، من خلال تطوير خدمات النظافة وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين خلال فترة الأعياد والمواسم المختلفة.

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