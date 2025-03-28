البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء بسبب العواصف الرملية

أصدرت وزارة البيئة بيانًا رسميًّا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال اليوم الجمعة الموافق 28 مارس الجاري، وذلك استنادًا إلى تقارير منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، بالإضافة إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق، مثل القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومناطق شمال وجنوب الصعيد، رياحًا محملة بالرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الهواء خلال هذا اليوم.

تحذيرات وزارة البيئة للفئات الأكثر تأثرًا

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة مؤشرات جودة الهواء عبر منظومة الرصد المستمر المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أهابت بالمواطنين، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة لتفادي أي آثار صحية سلبية.

آليات الإبلاغ عن تلوث الهواء

وأعلنت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بشأن أي مصدر لتلوث الهواء، وذلك عبر الخط الساخن 19808.

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