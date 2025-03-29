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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، تعرض مساء اليوم السبت الموافق 29 مارس الجاري، الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لام شمسية" وذلك في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة dmc ومنصة watch it.

مسلسل لام شمسية الحلقة 13

وكانت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "لام شمسية" قد شهدت تطورات عديدة، حيث تدخل "زينة" في حالة اكتئاب بعد ما شاهدته على هاتف والدها وسام من فيديو قام بتصويره لجسد إحدى الفتيات في المدرسة.

وضمن أحداث المسلسل، تجبر "نادية" ابنها وسام على الإتيان بوالدة زينة "رباب" من المصحة النفسية التي تمكث فيها، ليوافق وسام رغما عن رغبته، وتعود رباب لتبقى بجوار ابنتها زينة في محاولة لتتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها.

ويصل الأمر بين وسام ونيللي للقضاء على خلفية البوست التي كشفت فيه للجميع أنه من تحرش بالطفل يوسف، حيث يرفع وسام قضية تشهير ضد نيللي والتي تفشل في الإتيان بشهود أو ضحايا آخرين لوسام.

لتحكم المحكمة في قضية التشهير ضد نيللي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، لتبدأ نيللي من جديد في البحث عن شهود أو ضحايا جدد لوسام في مسألة التحرش بالأطفال.

وفي موقف مفاجئ لنيللي، تكشف لها "سمية" فاتن سعيد زميلتها في المدرسة أنها تعرضت للتحرش من وسام في طفولتها غير أن هذه الشهادة لا تكفي لدعم نيللي خاصة أنها حدثت من أعوام طويلة.

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