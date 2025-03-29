وزيرة البيئة تعلن رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال زوار عيد الفطر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية في مختلف أنحاء الجمهورية، استعدادًا لاستقبال الزوار خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف توفير تجربة سياحية بيئية فريدة تجمع بين الراحة والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية داخل تلك المحميات.

وأكدت الوزيرة أن التطوير المستمر في المحميات الطبيعية يعكس نجاح الدولة في دعم الاستثمار البيئي بقطاع السياحة، من خلال دمج القطاع الخاص وفقًا لطبيعة كل محمية وخطة إدارتها، مشيرةً إلى أن هناك بعض المحميات ذات الحساسية البيئية العالية أو التي تضم أعشاش الطيور وأنواعًا نادرة، لن يتم الاستثمار فيها حفاظًا على مواردها الطبيعية الفريدة.

زيارة المحميات الطبيعية خلال عطلة عيد الفطر

ودعت "فؤاد" المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية خلال عطلة عيد الفطر، للاستمتاع بجمالها والمساهمة في حمايتها عبر الالتزام بالتعليمات البيئية، مؤكدةً على مبدأ السياحة المستدامة الذي يضمن الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وشددت الوزيرة على توفير كافة إجراءات الأمان داخل المحميات، حيث تم توفير فرق إنقاذ في المحميات البحرية، بالإضافة إلى باحثين متخصصين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أكدت ضرورة الالتزام بضوابط السياحة البيئية، ومنها قاعدة "لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك"، للحفاظ على النظام البيئي للمحميات.

خطة تنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز الإدارة البيئية داخل المحميات، ومنها اعتماد خطة تنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، والتي تُعد أول نموذج مصري لتنظيم الغوص والسباحة والأنشطة البحرية، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم اعتماد مخطط "التمنطق"، الذي يحدد الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكل محمية وفق رؤية تطويرية متكاملة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لرصد البيئات والأنواع داخل المحميات ودعم الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإتاحة تجربة سياحية بيئية عالمية المستوى.

يُذكر أن شبكة المحميات الطبيعية في مصر تضم محميات متنوعة تشمل التراث الطبيعي والثقافي، والتكوينات الجيولوجية، والمتنزهات العامة، ومناطق التنوع البيولوجي، إلى جانب موارد اقتصادية تدعم السياحة البيئية المستدامة.

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