رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى مدينة نصر ويوجه بتطوير معمل التحاليل الطبية

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى مدينة نصر، للوقوف على جاهزية المستشفى واستعداداتها لاستقبال المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير كافة الموارد لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الحالات المرضية خلال فترة الاحتفال بالعيد.

خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الفطر المبارك

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات لمتابعة خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

خلال الزيارة، قام الدكتور أحمد مصطفى بتفقد غرف الطوارئ، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. كما تم التأكيد على توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث.

عدم وجود تنسيق في معمل التحاليل الطبية بمستشفى مدينة نصر

مستشفي مدينة نصر

وانتقد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عدم وجود تنسيق في معمل التحاليل الطبية بمستشفى مدينة نصر، وكثرة الرواكد المتواجدة داخل المعمل، مما يجعله بيئة عمل غير مناسبة، موجها بإعادة ترتيب وتأهيل المعمل بما يسمح للفريق الطبي القائم عليه أن يؤدي دوره بأمان وكفاءة.

أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن المستشفى تعمل على إتمام تجهيزات إضافية، بما في ذلك تركيب غرفة العمليات الثالثة، لتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات الطبية.

وكشف عن القدرة الاستيعابية للمستشفى وتشمل:

- 244 سرير داخلي

- 22 سرير رعاية متوسطة، منها 8 أسرة تخصص قلب

- 40 سرير رعاية

- 8 أسرة رعاية جراحية

- 6 أسرة رعاية قسطرة

- 4 أسرة رعاية قلب

- 8 أسرة رعاية باطنة ونفسية وعصبية

- 3 أسرة رعاية استقبال وطوارئ

- 11 سرير رعاية أطفال

- 22 ماكينة غسيل كلوي

- 12 غرفة عمليات منها 3 جراحات متخصصة، وغرفة رمد، و4 جراحات يوم واحد، وقسطرة

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