هيئة الرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua لمعايير الرعاية بنسبة نجاح 99.23%

في خطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في جودة الرعاية الصحية، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة ومراكز الاستشفاء الطبي – إصدار 2024 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة نجاح 99.23%، في إنجاز عالمي يعكس التزام مصر بمعايير التميز والريادة في القطاع الصحي.

ضبط جودة الخدمات الصحية المقدمة في دور المسنين ومراكز الرعاية الممتدة

وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذا الاعتماد يأتي تتويجا لجهود الهيئة في وضع إطار شامل لضبط جودة الخدمات الصحية المقدمة في دور المسنين ومراكز الرعاية الممتدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ورعاية متكاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم طبي طويل الأمد، كما تعد هذه المعايير أول إطار معتمد لضبط خدمات مراكز الاستشفاء الطبي والنوادي الصحية، بما يرفع من كفاءة هذه المؤسسات ويعزز ثقة المرضى والزائرين والمستثمرين في جودة الخدمات الصحية بمصر.

وأضاف، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في معايير الجودة بقطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا أن الحصول على اعتماد ISQua بنسبة 99.23% يعكس التزامنا بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تحسين جودة الخدمات الصحية، ويدعم بقوة ملف مصر في السياحة العلاجية والاستشفائية، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى المحليين والدوليين وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقيادة السياسية المصرية، تقديرا لدعمها المستمر ورؤيتها الطموحة للنهوض بالقطاع الصحي، والتي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة وتحقيق مصر لمكانة مرموقة عالميا في مجال اعتماد المنشآت الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية.

من جانبها، هنأت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهذا الإنجاز، مشيدة بدورها الريادي في تطوير معايير صحية حديثة تواكب التطورات العالمية، ما يعكس التزام مصر بالتميز في منظومة الرعاية الصحية.

وتؤكد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استمرارها في تطوير معايير الجودة وفق أحدث النظم العالمية، واضعة سلامة المرضى وتحسين تجربة الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر نحو نظام صحي متكامل ومستدام، وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية

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