التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 25% سنويا

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.

تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والأمريكية

وقال المهندس فاضل مرزوق، إن الخطة تستهدف تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي سجلت صادرات القطاع لها نموًا بنسبة 34% و17% على التوالي خلال العام الماضي، وفق الخطة المعلنة من المجلس التصديري للملابس.

15 % نموًا في صادرات الملابس الجاهزة خلال يناير 2025

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 15 % لتسجل 283 مليون دولار خلال يناير 2025 مقابل 246 دولار في يناير 2024، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20%.

أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير 2025 مقابل 104 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 57% لتسجل 77 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق صادرات الملابس الجاهزة لتركيا ارتفاعًا بنسبة 64 % لتسجل 30 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

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