101 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة إلى بريطانيا

كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية ارتفعت إلى بريطانيا خلال عام 2024 لتسجل حوالي 101 مليون دولار.

بريطانيا في المركز السابع ضمن قائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس المصرية

وأشار فاصل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن هذه الأرقام تؤكد النمو الملحوظ في هذا القطاع، حيث تأتي بريطانيا في المركز السابع ضمن قائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس المصرية، مما يعكس تنافسية المنتج المصري وجودته العالية.

وأوضح أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصرية إلى بريطانيا شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 53%، مما يعكس الثقة المتزايدة في المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات السوق البريطاني.

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