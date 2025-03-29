تخرج في طب الأزهر بعد 40 عامًا، حكاية الحاج عادل تثير الجدل، والنشطاء: لا يأس مع الحياة

الحاج الدكتور عادل فهمي، أحدث خريج من كلية طب جامعة الأزهر، لكنه خريج ليس عاديًا، فقد استمرت دراسته في كلية الطب 40 عامًا، وتخرج في عمر الـ60 عامًا، وبالرغم من طول دراسته في كليه الطب، لكن تخرجه كان مميزا جدًا، حيث احتفل العديد من النشطاء بتخرجه، وأطلقوا عليه اسم الحاج الدكتور عادل فهمي.

حكاية تخرج أكبر طالب بطب الأزهر

لم يكن تأخر عادل فهمي في دراسته نتيجة لهو أو عدم جدية، لكن وراء تأخره في الحصول على شهادته بـ طب الأزهر حكاية وُصفت بـ "العجيبة والمؤثرة"، فقد حكى الدكتور عادل فهمي أن والده توفي عام 1977، وكان يدرس، لكنه فضل أن يترك دراسته من أجل تولي مسئولية أشقائه وتحمل المسئولية التي تركها رحيل والده على عاتقه، لكنه عاد بعد ذلك وأكمل دراسته، والتحق بكلية طب الأزهر.

تخرج أكبر طالب بطب الأزهر، فيتو

مرة أخرى أكد الحاج الدكتور عادل فهمي، أنه ترك كلية الطب أكثر من 40 عامًا، بسبب إعالته لأشقائه، حيث حصل على فرصة عمل جيدة، فكل ما كان يشغل بال عادل فهمي هو الأسرة، وتجهيز شقيقاته البنات.

بعد أن أكمل عادل فهمي رسالته تجاه أسرته، بدأ التفكير في نفسه، فقد أراد أن يحقق لوالدته حلمها بأن يصبح طبيبًا، وبالفعل فكر في العودة لكلية الطب، وفي عام 2008، وبعد أكثر من 20 عامًا من تركه لـ كلية طب الأزهر، عاد عادل فهمي إلى كليته لاستكمال حلمه القديم، وبرغم مسئولياته تجاه أبنائه إلا أنه أراد أن يمنح والدته الفرصة والفرحة بتحقيق حلمها.

الحاج عادل فهمي يحقق حلم والدته

وبالفعل بعد مرور 40 عامًا، حقق الحاج عادل حلم والدته الذي راودها من 40 عامًا، واحتفل أكبر خريج بكلية الطب الأزهر، عمرًا، بتخرجه في الكلية التي بقى فيها لمدة 39 عامًا، محققًا بذلك أمنية والدته بأن يصبح طبيبًا.

أكبر خريج بطب الأزهر الدكتور عادل فهمي، فيتو

حكاية الحاج الدكتور عادل فهمي، وتخرجه من كلية طب الأزهر بعد 40 عامًا، أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دشنوا هاشتاج بعنوان "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، مؤكدين على مثابرة الحاج عادل فهمي على حلمه منذ نحو 40 عامًا، حتى أصبح حقيقة، وحكى البعض تجارب مشابهة لتجربة الحاج الدكتور عادل فهمي، فيما وصف آخرون قصة الدكتور عادل فهمي بأنها “حكاية يصعب تصديقها”.

وعلق المحامي بالنقض والدستوري أحمد الشافعي علي، فقال: " يدينا ويديك طولة العمر يا حاج.. احتفال أكبر خريج بكلية الطب البشري الحاج الدكتور عادل فهمي بتخرجه أخيرًا بعد بقائه في الكلية لمدة 40 عاما، محققا بذلك أمنية والدته بأن يصبح طبيبا".

النشطاء يحكون تجاربهم المشابهة للحاج الدكتور عادل

أما الدكتورة سمية صادق عبيد فوصفت تجربتها قائلة: "أنا حصلت على الدكتوراة فى نهاية الأربعينات، لأن أمي كان نفسها أي فرد من أبنائها يقال له يا دكتور، وقد حققت حلمها أنا وأختي، لكنها لم تر تحقيق حلمها، ... اللهم اجعل ما أقدمه وأعلمه للأطفال في ميزان حسناتها هي وأبي..."

وقال البلوجر عبد الموجود بدري: "إنسان طموح ومحترم وعنده عزيمة كبيرة قلما توجد في شباب اليوم، له كل التحية والتقدير والاحترام والتوفيق وجزاه الله خير الجزاء"

الحاج الدكتور عادل فهمي يحقق حلم والدته، فيتو

أما البلوجر عبد الله عامر الجبوري فحكى قصته قائلًا: "أنا تخرجت من الجامعة وعمري 40 سنة تقريبًا، المهم أنك تصل لهدفك، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، ألف مبروك وعقبال التخصص".

في حين علق البلوجر نجم الدين صبري قائلًا: "في قوانين التعليم العالى أن الطالب إذا رسب مرتين يفصل وينقل للمرحلة الأقل..."

بينما قال البلوجر أحمد محروس أحمد: " هو موظف أساسا وكان بيجي يمتحن مواعيد الامتحان ويمشي.. وعلى هذا الحال كل سنة"

أما الدكتور حسن عبد الله فخري، طبيب السكر بكلية طب القصر العيني، فقال: "أكبر طالب طب في العالم كان اسمه دكتور فتحى، وكان يسكن معنا في المدينة الجامعية من عام 1990 إلى 1996، وكان دفعة الدكتور خيري سمرة رحمة الله عليه، وكان دكتور فتحي يقوم بتدريب فريق كمال الأجسام بالجامعة وتوفي قبل أن يتخرج من عدة سنوات".

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