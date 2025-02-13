فريق طبي بالزهراء الجامعي ينجح في إجراء عملية تكميم دقيقة لمريض يزن 275 كيلو

تمكن فريق طبي بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة من إجراء عملية تكميم ناجحة لمريض بوزن 275 كجم، الأمر الذي يعده المتخصصون تحديًا من الناحية الجراحية والتخديرية؛ بسبب زيادة الوزن وهو ما يُعزز مهارة أطباء المستشفى في مجال جراحات السمنة بفضل ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية للمستشفيات الجامعية وتحفيز لخدمة المجتمع.

فريق عمل مستشفى الزهراء الجامعة

أجريت العملية من خلال فريق جراحي ضم الأساتذة:

الدكتور السيد أحمد مصطفى،

والدكتور محمد إبراهيم عجوة

وفريق التخدير بإشراف:

الدكتور أميرة أبو النصر.

وعدد من الأطباء وطاقم تمريض برئاسة نانسى هاني عشري وعبير حمدي.

وتقدم الفريق الطبي بالشكر لإدارة الجامعة والمستشفى برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة طب البنات، والدكتور إيهاب الفخراني، مدير عام المستشفى، والسيد محمود عبد الوهاب، رئيس أقسام الجراحة، والدكتور كمال أبو سنة، رئيس وحدة جراحة (أ)؛ لدعمهم المرضى بالمستشفى.

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