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ثقافة وفنون

تفاصيل فتح منزل العندليب عبد الحليم الحافظ أمام الزوار

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

أعلن محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم الحافظ، عن فتح منزل العندليب الأسمر يوم السبت القادم أمام الزوار.

في هذا السياق، كتب شبانة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بإذن الله تعالى سوف يتم فتح بيت حليم لاستقبال جموع عشاقه في مصر وجميع أنحاء العالم يوم السبت الموافق ١٤ ديسمبر القادم من ١٢ ظهرا حتى ٦ مساء”.

على الجانب الآخر، كانت قررت محكمة جنح قصر النيل، رفض الدعوى المقدمة من أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني، بتهمة التشهير، وذلك على خلفية حديثها في أحد اللقاءات عن زواجهما.

وكانت قد تقدمت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بدعوى قضائية ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تتهمها خلال الدعوى بالتشهير وإذاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة والتي حملت رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، وذلك على خلفية حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن زواج عبد الحليم من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة من باب التشهير بالعائلة.


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الحليم حافظ الراحل عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر تهمة التشهير جنح قصر النيل بدعوى قضائية

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