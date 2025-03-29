تفاصيل اتهام امرأة لـ هالاند بإصابتها بارتجاج في المخ

كشفت تقارير صحفية أن هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يواجه أزمة قوية بعدما اتهمته امرأة بإصابتها بارتجاح محتمل في المخ وآلام في الرقبة، على هامش مباراة للفريق في شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الأمر حدث بعدما وجه هالاند ضربة للسيدة على مؤخرة رأسها بشكل مازح أثناء تأديتها لدور تميمة النادي "مونبيم"، خلال مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون.

وأوضحت الصحيفة، أن الواقعة حدثت في 26 أكتوبر الماضي، عندما شعرت الموظفة، التي كانت ترتدي زي "مونبيم"، وهو الكائن الفضائي الكرتوني التابع للنادي، بضربتين مفاجئتين على رأسها من الخلف، بينما كانت تلتقط صورة على أرضية الملعب.

وأشارت الموظفة إلى أنها في البداية، اعتقدت أنها أصيبت بكرة طائشة، لكنها علمت لاحقًا أن من ضربها كان هالاند نفسه، مهاجم السيتي.

وقالت الموظفة التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ"ذا صن": "صدمت مما حدث، وكنت أبكي، وبدأ رأسي ينبض بالألم، عرفت لاحقًا أنه اقترب من خلفي وضربني، ثم اتكأ بيده على رأسي".

وواصلت: "لقد تقيأت بعد هذه الضربة، وعانيت من آلام في الرقبة، وأصبت بارتجاج في المخ".

وأضافت الصحيفة الانجليزية، أن مانشستر سيتي قرر عدم تجديد عقد السيدة التي كانت تعمل في شخصية تميمة النادي.

بلاغ للشرطة

وقدمت المرأة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بلاغًا للشرطة بتهمة الاعتداء.



وأوضحت أنها بدأت العمل في مانشستر سيتي كموظفة مؤقتة في يونيو الماضي، وكانت تعمل أحيانًا بشخصية "مونبيم" في أيام المباريات، حيث كانت تكسب حوالي 100 جنيه إسترليني في كل مرة.

وشددت: "سألت ما إذا كان أي شخص قد تحدث إلى هالاند، فقيل لي، لا، لا يريدون تشتيت انتباهه".

وأضافت: "شعرت بالإهانة، لأنني كنت المصابة، وأنا من يُطرح عليه كل الأسئلة".

تحقيق مانشستر سيتي

ومن جانبه، أطلق بول كينيون، رئيس قسم الصحة والسلامة في مانشستر سيتي، تحقيقًا وأخبرها بضرورة الاطلاع على كاميرات المراقبة.

وانتهى التحقيق بأن النجم النرويجي يقوم دومًا بوضع لمسة خفيفة على ظهر أو رأس التميمة التي ترتدي شعار مانشستر سيتي قبل المباريات.

وقال متحدث باسم النادي: "مانشستر سيتي يرفض الشكوى المقدمة في هذا الشأن، وجدنا أن أيًا من الأدلة، بما في ذلك لقطات الفيديو، لا يدعم ادعاء تعرضها للإصابة بالطريقة المزعومة".

وأتم: "نحن أيضًا على علم بأنه تم تقديم شكوى إلى شرطة مانشستر الكبرى ولم يتخذوا أي إجراء آخر من جانبهم أيضًا".

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