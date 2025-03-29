كريستيانو رونالدو على رادار 4 فرق للمشاركة بكأس العالم للأندية

تستعد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لحسم خطتها في التعاقد مع لاعبين من الآن.

وعلى الرغم من انطلاق البطولة في الخامس عشر من يونيو المقبل إلا أن الأندية المشاركة بدأت في خطتها لفتح باب المفاوضات مع لاعبين جدد من أجل البطولة.

وشهدت الايام الماضية تنافس على ضم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خاصة أن مشاركته بالبطولة أصبحت مطلب جماهيري في ظل عدم مشاركة النصر بالمونديال

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن الهلال السعودي، الغريم التقليدي للنصر، يبحث ضم رونالدو إلى صفوف "الزعيم"، ولو على سبيل الإعارة القصيرة، خلال فترة البطولة فقط.

كما كشفت تقارير أخرى عن إمكانية عودة رونالدو إلى ريال مدريد، فريقه السابق، وإن كانت تبدو مهمة صعبة نظرا لسياسة النادي الحالية والخيارات المتاحة في خط الهجوم.



وكشفت تقارير صحفية عن إمكانية انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، ومجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وظهورهما سويًا في كأس العالم للأندية.

فيما أفادت تقارير عالمية بدخول انتر ميلان في السباق لضم كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.



ويشارك إنتر ميامي في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتواجد في مجموعة واحدة رفقة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

نظام كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم شكل المسابقة فى كأس العالم للأندية 2025، والتي تأتي على النحو التالي:

-يضم النظام الجديد 12 فريقا أوروبيا فى المونديال، و4 من أفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، مع وجود فريق ممثل للبلد المضيف.



-تتكون مرحلة المجموعات من ثماني مجموعات من أربعة فرق، في كل مجموعة تلعب مباراة واحدة بنظام الدوري، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الـ16، مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة حتى النهائي، ولا توجد مباراة فاصلة على المركز الثالث.

-بالتالي ستتبع المنافسة نفس شكل كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات 2023، باستثناء أنه لن تكون هناك مباراة فاصلة على المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.