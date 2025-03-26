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حوادث

تجديد حبس عاملين بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وحيازة سلاح بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهار سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس.


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.


القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية بعين شمس

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما وتبين انهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.

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محكمة جنح عين شمس وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة عين شمس

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