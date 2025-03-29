السبت 29 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس تيك توكر بتهمة التحريض على الفسق والفجور في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح الوايلي تجديد حبس تيك توكر بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع 15 يوما علي ذمة التحقيق.


البداية عنما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة في القبض على التيك توكر ز.ت في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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محكمة جنح الوايلي التحريض على الفسق والفجور الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب

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